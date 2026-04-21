Российские ватерполистки с флагом и гимном разгромили Аргентину на Кубке мира

Сборная России по водному поло разгромила Аргентину в первом матче с флагом

Ватерполистки сборной России крупно обыграли команду Аргентины в первом матче второго дивизиона Кубка мира среди женских команд. Это первая игра национальной команды под флагом и гимном с 2022 года.

Россиянки одержали победу со счетом 33:11. Во втором туре в среду команда встретится с немками.

Турнир проходит на Мальте и продлится до 26 апреля. Победитель получит путевку в первый дивизион Кубка мира, две лучшие команды которого сыграют в финальном этапе с 22 по 26 июля в австралийском Сиднее.

В ноябре 2025 года Международная федерация водных видов спорта разрешила россиянам выступать на соревнованиях под своей эгидой в нейтральном статусе, а с 13 апреля — без любых ограничений.

В начале апреля Международный союз триатлона допустил российских спортсменов молодежного возраста и юниоров к участию в соревнованиях с национальной символикой.