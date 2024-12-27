Российские футболисты устраивали договорные матчи. РФС отреагировал

Договорные матчи в Молодежном первенстве России в 2024 году устроили пять российских футболистов. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС принял в отношении недобросовестных спортсменов строгие санкции, сообщила пресс-служба организации на официальном сайте .

Все пятеро выступали за молодежную команду ФК «Пари Нижний Новгород». Они выходили на поле в играх против сверстников из «Ахмата» и «молодежки» ЦСК. Матчи прошли в марте текущего года.

РФС пожизненно отстранил от футбола полузащитника молодежной команды «Пари НН» Никиту Милюкова. Еще трое игроков — Максим Галочкин, Захар Мозин и Павел Шалимов — отделались более легким наказанием, им запретили заниматься футболом на пять лет, притом четыре из них — условно.

Испытательный срок всем троим регулятор обозначил в два года.Три года условного отстранения получил Денис Чупрунов.

Контрольно-дисциплинарный комитет организации аннулировал результаты игры с «Ахмат-М». Команде из Грозного присудили победу с разгромным счетом 3:0. Также изменили и итоговый счет в матче с «молодежкой» ЦСК — на 8:1 в пользу этой команды.

Глава комитета Артур Григорьянц пояснил, что получившие меньшее наказание футболисты сотрудничали с РФС. Организация их раскаяние учла. Всем четверым позволят вернуться в профессиональный футбол после того, как они отбудут наказание.

Ранее договорной матч выявили в Нигерии.