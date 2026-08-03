Российская теннисистка Веснина высоко оценила игру Лютовой в турнире WTA The Memphis Classic

Шестнадцатилетняя российская теннисистка Кристина Лютова заняла первое место на турнире Женской теннисной ассоциации (WTA) The Memphis Classic в США. В финале она в трех партиях обыграла представительницу Чехии Дарью Видманову. Российская теннисистка Елена Веснина высоко оценила игру Лютовой в беседе с ИА НСН .

Лютова, которая неделю назад занимала 229-е место в рейтинге WTA, стала самой молодой победительницей турнира с 2009 года. Благодаря победе она поднимется на 154-ю позицию в рейтинге.

Веснина отметила ее спокойствие, собранность и уверенную игру на турнире. По мнению Весниной, Лютова продемонстрировала грамотную и взрослую игру, несмотря на свой юный возраст.