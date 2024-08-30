Российская теннисистка Павлюченкова прошла в третий круг US Open
Теннисистка из России Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Открытого чемпионата США (US Open), обыграв итальянку Элизабетту Кочаретто. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Матч между спортсменками закончился со счетом 5:7, 6:1, 6:2. Россиянке предстоит сыграть с первой ракеткой мира Игой Свентек.
В третий круг чемпионата также вышли теннисистки из России Людмила Самсонова и Анастасия Потапова.
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