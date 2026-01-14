Российская теннисистка Андреева поделилась секретом мотивации на корте

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, как воспринимает недоброжелательную атмосферу на трибунах. Об этом написал WTA .

«Когда вижу, что болельщики настроены против меня, я становлюсь злой. Это дает дополнительную мотивацию мне», — приводит слова Андреевой RT.

В матче второго круга Мирра обыграла чешку Мари Боузкову со счетом 6:3, 6:1. Встреча длилась 1 час 10 минут. На счету Мирры было два эйса, две двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.

Далее россиянка сыграет с победительницей матча между Майей Джойнт и Айлой Томлянович, обе спортсменки представляют Австралию.