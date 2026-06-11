Российская сборная поднялась в рейтинге ФИФА на 35-е место

Российская сборная поднялась с 36-го на 35-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленный список опубликовали на официальном сайте организации.

Сборная России набрала 1529,60 балла. Верхнюю строчку занимают действующие обладатели титула чемпионов мира — аргентинцы (1877,27), следом расположились победители последнего Евро — испанцы (1874,71). Французы, которые ранее лидировали в рейтинге (1870,70), откатились на третье место.

В последнюю международную паузу российская сборная уступила в гостях команде Египта (0:1) и обыграла на домашнем поле сборные Буркина-Фасо (3:0) и Тринидада и Тобаго (3:0).

Ранее бывший тренер сборной России Игорь Корнеев жестко оценил стоимость билетов на ЧМ-2026. По его словам, цены сильно завысили. Некоторые болельщики вынуждены продать автомобиль, чтобы попасть на матч.