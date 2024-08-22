Российская федерация баскетбола опровергла сообщение о матче с фейковой сборной Колумбии

РФБ: матч со сборной Колумбии был организован официально и с подтверждениями

Матч с участием сборной Колумбии в рамках Кубка дружбы в Перми прошел в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями. Об этом сообщила пресс-служба Российской федерации баскетбола.

«Матч с участием команды, заявленной как сборная Колумбии, был организован в полном соответствии с официальными документами и подтверждениями», — заявили в федерации, отметив, что все коммуникации с колумбийской стороной осуществлялись через официальные каналы.

В пресс-службе добавили, что РФБ продолжит тесное сотрудничество с Федерацией баскетбола Колумбии (FCB) в рамках дальнейших мероприятий турнира.

Ранее в FCB заявили, что их спортсменов не приглашали на Кубок дружбы. В Федерации сообщили о готовности обратиться к юристам, чтобы привлечь к ответственности тех, кто использовал изображение или логотип организации без ее согласия.