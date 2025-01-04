Российская чемпионка мира по сноуборду Надыршина отказалась менять гражданство

Чемпионка мира по сноуборду 21-летняя София Надыршина даже не обдумывала возможность сменить российское гражданство на другое. Об этом спортсменка рассказала в беседе с газетой «Советский спорт» .

«Менять спортивное гражданство точно не планировала. Даже не рассматривала такой исход событий», — сказала она.

Чемпионка добавила, что не осуждает спортсменов, выступающих под нейтральным статусом. По ее словам, каждый сам выбирает для себя то, что считает правильным.

В 2021 году Надыршина победила на чемпионате мира в Словении в параллельном слаломе. На этом же турнире она завоевала серебро в параллельном гигантском слаломе, уступив первое место представительнице Германии Селине Йерг.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе рассказала, что думает о спортсменах, сменивших гражданство. Она назвала их людьми, которые «просто испугались».