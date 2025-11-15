Россиянку Ладу Денисову номинировали на звание лучшего стрелка года в мире

Российская спортсменка по стендовой стрельбе Лада Денисова вышла в финал голосования за звание лучшей спортсменки года по версии Международной федерации спортивной стрельбы . Голосование продлится до 20 ноября.

За это звание вместе с Денисовой также борются шестикратная чемпионка мира из Норвегии Жанетт Хегг Дуэстад, бразильянка Бренда Родригес, спортсменка из Кипра Константия Николау и двукратная чемпионка Европы датчанка Рикке Ибсен.

Денисовой 23 года. В этом сезоне она выиграла золото в дисциплине трап на этапе Кубка мира на Кипре и завоевала бронзу на этапе серии в Италии. Впереди у спортсменки выступление в финале Кубка мира, который состоится 5 декабря в Катаре.

