Россиянка Лютова вышла в полуфинал дебютного турнира WTA в США

В Мемфисе российская теннисистка Кристина Лютова обыграла американку Кэти Макнелли и вышла в полуфинал турнира категории WTA 250. Встреча завершилась со счетом 6:3, 6:4 в пользу россиянки.

Макнелли занимала 73-й номер в рейтинге организации, а Лютова — 229-е. Лютова впервые выиграла матч на соревнованиях под эгидой WTA, причем во втором сете выиграла шесть геймов подряд.

В полуфинале россиянка встретится с победительницей встречи между двумя американками — Эльвиной Калиевой и Пейтон Стирнс. Турнир в Мемфисе завершится 2 августа.

Ранее ITIA сообщила о дисквалификации российской теннисистки Анастасии Сухотиной до 16 мая 2031 года. Ее обвинили в восьми нарушениях антикоррупционных правилах. Россиянка их признала.