Россиянка Дзепка разгромила соперниц и взяла золото в Таиланде

София Дзепка завоевала золото на международном юниорском турнире ISU в Таиланде

Российская спортсменка София Дзепка поднялась на высшую ступень пьедестала почета на юниорском этапе серии Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) в столице Таиланда. Об этом свидетельствуют итоговые протоколы, опубликованные судейской коллегией соревнований.

По сумме двух прокатов 17-летняя фигуристка набрала 205,73 балла. Это обеспечило ей первое место с ощутимым отрывом.

В решающей произвольной программе спортсменка сразу же заявила сложнейший элемент ультра-си — четверной тулуп. Она выполнила его чисто, однако почти сразу же допустила промашку и упала сольном тройном флипе.

Ошибка не сбила настрой россиянке. Она не потеряла концентрацию и без погрешностей откатала оставшуюся часть достаточно непростой композиции.

Дзепка безупречно приземлила каскад из тройных флипа и тулупа, сложную каскадную связку с тройным лутцем, ойлером, сальховом и двойным акселем, а также тройные лутц и риттбергер.

Ближайшая преследовательница Дзепки остановилась на уровне в 202,79 балла. Этот результат принес японке Сумике Канадзаве серебро турнира.

Замкнула тройку сильнейших канадская фигуристка Лиа Чоу, набравшая 192,75 пункта.

София Дзепка — 17-летняя российская фигуристка, тренирующаяся в московской СШОР ЦСКА под руководством Екатерины Моисеевой. Спортсменка является победительницей Российско-китайских молодежных игр, этапа Гран-при России и финала «Кубка Федерации».

На российском первенстве юниоров Дзепка взяла бронзу. В арсенал спортсменки входят элементы высшей категории сложности, включая четверные тулуп и сальхов.