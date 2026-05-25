Андрей Рублев вышел во второй круг «Ролан Гаррос»

Российский теннисист Андрей Рублев вышел во второй круг Открытого чемпионата Франции «Ролан Гаррос». Турнир проходит на грунтовых кортах во Франции.

В первом круге Рублев, посеянный под 11-м номером, сыграл с перуанцем Игнасио Бусе. Россиянин обыграл 31-ю ракетку мира со счетом 6:3, 6:7 (6:8), 6:3, 7:5. Теннисисты провели на корте три часа 38 минут.

Во втором круге соперником Рублева будет аргентинец Уго Карабельей (59-е место в рейтинге ATP).

Россиянин Даниил Медведев проиграл первой ракетке мира Яннику Синнеру в финал турнира серии ATP Masters Риме. Матч начался 15 мая, но его прервали из-за дождя в третьем сете при счете 4:2 в пользу Синнера. Матч продолжался 2 часа 37 минут.