Россиянин Матвей Мичков стал лучшим новичком месяца в НХЛ

Россиянин Матвей Мичков, играющий на позиции правого крайнего нападающего в клубе «Филадельфия Флайерз», удостоился звания лучшего новичка месяца Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу лиги.
По информации представителей НХЛ, на счету Мичкова четыре шайбы и пять результативных передач в 11 матчах. Переход россиянина из петербургского СКА в «Филадельфию» состоялся летом этого года. Хоккеист выступает под седьмым номером.
Сейчас «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с результатом в девять очков.
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