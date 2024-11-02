Россиянин Матвей Мичков стал лучшим новичком месяца в НХЛ

Россиянин Матвей Мичков, играющий на позиции правого крайнего нападающего в клубе «Филадельфия Флайерз», удостоился звания лучшего новичка месяца Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на пресс-службу лиги.

По информации представителей НХЛ, на счету Мичкова четыре шайбы и пять результативных передач в 11 матчах. Переход россиянина из петербургского СКА в «Филадельфию» состоялся летом этого года. Хоккеист выступает под седьмым номером.

Сейчас «Филадельфия» занимает шестое место в турнирной таблице Столичного дивизиона с результатом в девять очков.