Россияне выступят на Паралимпиаде с флагом и гимном впервые с 2014 года

Российские спортсмены будут участвовать в Паралимпийских играх с флагом, гимном и другими национальными атрибутами. Об этом сообщили в пресс-службе Паралимпийского комитета России.

Такое решение приняла Генассамблея МПК по итогам голосования, которое проходило 26 и 27 сентября в Сеуле. Большинство участников оказались против полной приостановки членства и продления частичных ограничений.

Теперь российские паралимпийцы смогут выступать с национальными атрибутами в видах спорта, функции по которым выполняет МПК. Среди них — легкая атлетика, плавание, пауэрлифтинг, следж-хоккей и пулевая стрельба.

На проходящем сейчас в Нью-Дели чемпионате мира по легкой атлетике россияне продолжат участие в нейтральном статусе и только в индивидуальном зачете.

После начала СВО Международный паралимпийский комитет планировал навсегда приостановить членство России. Последний раз россияне выступали на соревнованиях под своим флагом в 2014 году.