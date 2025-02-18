Россиянам объяснили, как получить налоговый вычет за ГТО
Депфин Москвы: с 2025 года стал доступен налоговый вычет за ГТО
Тем, кто успешно выполнил нормативы ГТО, с 2025 года доступен налоговый вычет. Как его оформить и какие документы понадобятся, рассказал заместитель руководителя департамента финансов Москвы Григорий Лалаев.
Для оформления налогового вычета по месту работы нужно написать заявление в бухгалтерию или отдел кадров и передать в налоговую документы, подтверждающие наличие значка ГТО. Заявить право на вычет самостоятельно можно будет с 2026 года, подав на сайте ФНС декларацию по форме 3-НДФЛ за 2025-й.
Чтобы претендовать на вычет, необходимо быть налоговым резидентом и получать доходы, облагаемые НДФЛ, а также обладать знаком отличия ГТО. Можно повторно сдать нормативы в своей возрастной группе и подтвердить врученный ранее значок.
Золотой, серебряный или бронзовый — значения не имеет. Нужно пройти и диспансеризацию. Но важно помнить: вычет предоставляется за тот календарный год, в котором выполнены все перечисленные условия. Допустим, если медосмотр пройти в 2025 году, а ГТО сдать годом позже, вычет не дадут.
Григорий Лалаев
замруководителя депфина Москвы
Размер вычета составит 18 тысяч рублей в год. Это часть дохода, которую освободят от уплаты НДФЛ. При уплате налога по ставке 13% можно вернуть до 2340 рублей. Сдача нормативов ГТО подтверждается одним из документов:
- копией удостоверения о вручении знака отличия;
- копией акта регионального органа исполнительной власти в области физкультуры и спорта о награждении либо выпиской из него;
- данными из цифровой базы по реализации комплекса ГТО — в случае, если подтвержден прежний значок.
Можно получить «спортивный» налоговый вычет за занятия в секциях и школах, бассейнах, фитнес-клубах и оздоровительных комплексах. Максимальная сумма возврата с 2025 года выросла до 19500 тысяч рублей в год.
Вычет за спорт теперь оформляется в упрощенном порядке — вместо пакета документов от налогоплательщика теперь требуется только справка об оказанных услугах. Документ должны предоставить организации и индивидуальные предприниматели из перечня Минспорта. Отправить справку можно через личный кабинет на сайте ФНС.