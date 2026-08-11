Россия взяла еще одно золото чемпионата Европы по водным видам спорта
Егор Корнев принес России золото ЧЕ на дистанции 50 метров баттерфляем
На чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Париже, российские спортсмены взяли еще одно золото. Егор Корнев стал первым на дистанции 50 метров баттерфляем.
В пресс-службе Минспорта России отметили, что пловцу не было равных.
«Фантастическая скорость, мощнейший финиш и заслуженная золотая награда!» — подчеркнули в ведомстве.
Серебро на дистанции 100 метров брассом завоевал Иван Кожакин, который показал невероятный накал борьбы до последнего касания бортика.
Первую медаль чемпионата России принес пловец Илья Бородин, обойдя соперников на дистанции 400 метров комплексным плаванием.