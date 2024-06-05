Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду в беседе с Goal поделился своими планами на следующий сезон. Спортсмен отметил, что болельщики увидят того же Роналду, которого видят прямо сейчас.

«Моя главная цель — оставаться таким же, быть тем же Криштиану, каким вы видели меня в этом сезоне, делать все, что в моих силах, и достигать целей с „Аль-Насром“ и сборной Португалии», — процитировал португальского игрока RT.

Сейчас футболист готовится к участию в чемпионате Европы — 2024 со сборной Португалии.