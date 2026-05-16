«Родина» разгромила «Арсенал» и впервые выиграла Первую лигу

«Родина» впервые в своей истории выиграла Первую лигу. В заключительном туре сезона московская команда разгромила «Арсенал» со счетом 4:1.

Матч прошел в Туле. В составе победителей дубль оформил Артем Максименко, еще по голу забили Иван Тимошенко и Солтмурад Бакаев. У хозяев отличился Максим Максимов.

По итогам сезона «Родина» набрала 68 очков и заняла первое место в турнирной таблице, опередив «Факел» по дополнительным показателям. Воронежский клуб обеспечил себе выход в Российскую премьер-лигу.

Клуб «Родина» основал в 2015 году предприниматель Сергей Ломакин. На профессиональном уровне команда выступает с 2019 года.

По итогам сезона Первую лигу покинули «Черноморец», «Сокол» и «Чайка». В других матчах заключительного тура «Волга» уступила «Факелу» — 0:3, «Ротор» разгромил «Чайку» — 5:0, а «Черноморец» обыграл «Урал» со счетом 2:1.

Ранее гендиректор «Балтики» Равиль Измайлов после матча 29-го тура РПЛ с «Локомотивом» выразил надежду, что Андрея Талалаева признают лучшим тренером сезона.