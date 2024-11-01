РФС не получал сведений о составе команды Брунея на матч со сборной РФ по футболу

Сборная России по футболу может встретиться с полупрофессиональным составом команды Брунея. Информация об этом появилась в СМИ, ее прокомментировали представители Российского футбольного союза (РФС), пишет «Чемпионат».
«Мы пока не получали данных по составу делегации Брунея», — заявили в службе коммуникации.
Отмечается, что результаты встречи российской национальной команды со вторым составом Брунея будут зафиксированы в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). В ноябре у сборной России также запланирован товарищеский матч с футболистами из Сирии, отмечает сайт «Аргументы и факты».
Напомним, с февраля 2022 года всех клубы и сборные из РФ отстранили от участия в международных турнирах из-за обострения украинского конфликта.
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