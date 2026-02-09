Ретро-фестиваль «Лыжи из прошлого» на Щелоковском хуторе объединил около 200 нижегородцев

На Щелоковском хуторе успешно прошел ретро-фестиваль «Лыжи из прошлого», собравший около 200 нижегородцев. Об этом сообщило ИА «Время Н» со ссылкой на телеканал «Волга 24».

Событие включало лыжные забеги, историческую выставку и семейные развлечения. Участники фестиваля имели возможность прокатиться по специально оборудованной трассе, ознакомиться с коллекцией старинных деревянных лыж, отправить открытки в ретро-стиле и угоститься кашей из полевой кухни.

По словам министра спорта Нижегородской области Дмитрия Кабайло, фестиваль стал возрождением традиций советского периода, когда множество горожан выбирало Щелоковский хутор для лыжных прогулок. Мероприятие, организованное во второй раз, нацелено на продвижение здорового образа жизни и сохранение связи между поколениями.