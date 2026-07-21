Рамиз Мамедов назвал «Спартак» главным соперником «Зенита» в новом сезоне

«„Спартак“ будет главным конкурентом „Зенита“ в следующем сезоне. „Краснодар“ пройдет через перестройку. Начало сезона будет очень трудным. ЦСКА тоже не в лучше форме. В конце прошлого сезона „Спартак“ выглядел хорошо. Команда будет играть так же в новом сезоне», — сказал Мамедов.

18 июля «Спартак» проиграл «Зениту» в матче за OLIMPBET Суперкубок России. Основное время завершилось со счетом 1:1, а в серии пенальти петербургский клуб победил 4:2.