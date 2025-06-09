Раджаб Бутаев и Артем Сусленков проведут титульные бои на турнире в Москве

Российские боксеры Раджаб Бутаев и Артем Сусленков проведут титульные бои на турнире, которые пройдут в Международном центре бокса в Москве 19 июня. Спортивное шоу покажут в прямом эфире Первого канала.
Раджаб Бутаев по прозвищу Беспощадный — чемпион России и победитель первенства Европы в олимпийском боксе, это его первые бои после перерыва в карьере. Бутаев владел титулом регулярного чемпиона мира WBA с 2021 по 2022 годы, он выиграл его в поединке с американским боксером Джеймелом Джеймсом. Соперником Бутаева станет мексиканец Хосе Мигель Боррего. На кону стоит пояс WBA Intercontinental.
В со-главном поединке Артем Сусленков встретится с хорватским боксером Агроном Смакичи в бою за титул WBA Continental. Сусленков — победитель Всемирных военных игр (2019), чемпион России (2016) в любителях, действующий чемпион Европы по версии IBF в тяжелом весе. Его противник выступает в боксе и смешанных единоборствах.
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