Путин указал на необоснованную коммерциализацию спорта в России

Фото: РИА «Новости»

В России наблюдается необоснованная коммерциализация спорта. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

«Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вытягивание денег из семей не замечать нельзя», — сказал он.

По словам Путина, не все семьи обладают необходимым достатком, чтобы оплачивать детям занятия физкультурой и спортом, поэтому профильное законодательство требует корректировки.

Путин призвал министра спорта Михаила Дегтярева обратить на это внимание. Глава государства подчеркнул, что родители с малыми доходами не могут позволить себе отдать детей в спортивные секции.

Президент уже отмечал, что спорт высоких достижений стал очень коммерциализованным. Чиновники WADA сделали все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает. В итоге любые международные турниры без участия российских спортсменов выглядят ущербными, сказал Путин.

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