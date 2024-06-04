Путин указал на необоснованную коммерциализацию спорта в России

В России наблюдается необоснованная коммерциализация спорта. Об этом президент Владимир Путин заявил на совещании с членами правительства.

«Мы наблюдаем необоснованную коммерциализацию физической культуры и массового спорта. Вытягивание денег из семей не замечать нельзя», — сказал он.

По словам Путина, не все семьи обладают необходимым достатком, чтобы оплачивать детям занятия физкультурой и спортом, поэтому профильное законодательство требует корректировки.

Путин призвал министра спорта Михаила Дегтярева обратить на это внимание. Глава государства подчеркнул, что родители с малыми доходами не могут позволить себе отдать детей в спортивные секции.

Президент уже отмечал, что спорт высоких достижений стал очень коммерциализованным. Чиновники WADA сделали все, чтобы оправдать доверие тех, кто их поддерживает. В итоге любые международные турниры без участия российских спортсменов выглядят ущербными, сказал Путин.