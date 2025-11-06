Путин поручил отменить взносы на детских турнирах

Отборочные и подготовительные спортивные соревнования для детей должны стать бесплатными. С таким заявлением на заседании Совета по развитию физической культуры и спорта выступил президент России Владимир Путин.

Он пояснил, что жизненные ситуации в семьях бывают разными и у некоторых родителей нет денег возить талантливых детей на соревнования, а уж тем более платить взносы за участие ребенка в турнире.

«Там, где выполняют разряды, где проводятся подготовительные или отборочные соревнования, они точно должны быть бесплатными. Это базовый минимум», — обратился Путин к министру спорта Михаилу Дегтяреву.

Глава государства поручил проработать вопрос с региональными властями.

Путин пояснил что сам в детстве занимался спортом, и поездки на соревнования в других областях оплачивали власти.

«Ездили даже не в плацкартах, в общих вагонах, но ездили же. Бесплатно все было», — добавил президент.

В ходе заседания Совета по развитию физической культуры и спорта Путин поручил создать стратегию развития спортивной медицины на ближайшие пять лет. Глава государства подчеркнул, что этим вопросам нужно заняться правительству, властям регионов и Федеральному медико-биологическому агентству.