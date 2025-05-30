Провал добил СКА? Клуб разогнал совет директоров

Петербургский хоккейный СКА провел два провальных сезона. В результате совет директоров клуба отправили в отставку в полном составе, сообщила пресс-служба организации в официальном Telegram-канале .

Столь серьезные перестановки в СКА объяснили неудовлетворительными результатами работы штаба. Клуб распустил не только совет директоров, но и команду операционных менеджеров.

Бывший президент «Зенита» и КХЛ Александр Медведев был главой совета директоров СКА. Пост его заместителя занимал Роман Ротенберг, он же выполнял обязанности главного тренера хоккейной команды.

Новый состав руководства уже утвердили. Председателем совета стал Виталий Маркелов, занимающий пост зампреда правления «Газпрома». Никита Стеничкин получил должность генерального директора клуба.

Имя Романа Ротенберга в пресс-релизе не упоминается. «Матч ТВ» со ссылкой на собственные источники пишет, что он продолжит работу с командой и по-прежнему будет возглавлять весь тренерский штаб.

Роман Ротенберг начал тренировать СКА зимой 2022-го. Его зарплата, предположительно, составляла около 50 миллионов рублей в год.

В сезоне 2024/25 клуб вылетел из первого раунда плей-офф, не устояв перед московским «Динамо». В предыдущем сезоне СКА добрался до второго раунда плей-офф, но уступил «Автомобилисту» из Екатеринбурга.