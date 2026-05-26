Профессиональный турнир по тайскому боксу прошел в Екатеринбурге

В Екатеринбурге впервые состоялся профессиональный турнир по тайскому боксу RCC Muay Thai. Мероприятие прошло на арене Академии единоборств Русской медной компании, сообщило Ura.ru .

Организаторы отметили, что это новое направление в спортивной экосистеме RCC, которое дополнит уже существующие шоу по кикбоксингу, боксу, смешанным единоборствам и кулачным боям. Турнир реализован в сотрудничестве с Федерацией тайского бокса Свердловской области и компанией STK.

Главным событием вечера стал бой Константина Шахтарина и Кена Танапчата (Таиланд), завершившийся нокаутом после удара локтем с разворота в исполнении российского спортсмена.