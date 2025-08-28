Обладатель статуса лучшего бомбардира в истории НХЛ Александр Овечкин спровоцировал забавный парадокс в российском глянце. В сентябре на прилавках появятся сразу три журнала с фотографиями прославленного спортсмена на обложке. Внимание на это обратила редакция сайта журнала «Москвич» .

Первым в свет вышел журнал Psychologies, который вынес капитана «Вашингтон Кэпиталз» на обложку.

Вслед за ним появился сентябрьский номер издания «Мнение редакции». Неизвестно, что авторы пообещали Овечкину, но в их распоряжении оказалась редкая фотография, на которой спортсмен гладко выбрит.

Аутсайдером гонки за прославленным спортсменом стал журнал «Чтиво» Сергея Минаева. Ведущие Telegram-канала «Антиглянец» отметили, что команда Овечкина забыла о таком понятии в журналистике, как эксклюзив.

В середине августа капитана хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» внесли в Книгу рекордов России за самое большое количество голов в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги. В пресс-службе редакции Книги отметили, что спортсмен переписал хоккейную историю.