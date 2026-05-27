Президент «Урала» Иванов сообщил, что дальнейшая судьба Березуцкого в команде остается под вопросом

Главный тренер футбольного клуба «Урал» Василий Березуцкий пока не знает, продолжит ли свою работу в команде после неудачного сезона. Об этом сообщил президент «Урала» Григорий Иванов в беседе с РИА «Новости» .

Под руководством Березуцкого «Урал» занял третье место в Первой лиге, набрав 61 очко и получив право на стыковые матчи. Однако команда не смогла воспользоваться этим шансом и вернуться в Российскую премьер-лигу.

«У нас еще не состоялся конкретный разговор с Василием Владимировичем. Пока нет никакой конкретики о его будущем», — процитировало URA.RU Иванова.

По информации URA.RU, полученной от источника, близкого к руководству клуба, перспективы Березуцкого в команде выглядят туманными.