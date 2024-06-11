Президент УЕФА Чеферин назвал Германию и Францию фаворитами Евро-2024
В предстоящем Евро-2024 будет четыре фаворита. Об этом заявил президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин, сообщил RT со ссылкой на De Telegraf.
По его прогнозу, первенство достанется Германии, Франции, Великобритании или Португалии. Именно команды этих стран станут фаворитами чемпионата.
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