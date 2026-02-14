Президент СБР Майгуров заявил, что не может дать прогноз по выступлению россиян на ОИ-2030

Президент Союза биатлонистов России (СБР) Виктор Майгуров прокомментировал перспективы участия российских атлетов в зимней Олимпиаде 2030 года. Об этом сообщил Metaratings.ru .

По словам представителя объединения, специалисты предпринимают шаги, направленные на подготовку к соответствующему событию.

«Все наши сегодняшние силы направлены на возвращение на международные соревнования. Я не господь Бог, чтобы прогнозировать что-то», — подчеркнул Майгуров.

Напомним, российские биатлонисты оказались лишены права участия в международных соревнованиях решением Международной федерации биатлона IBU с 2022 года.