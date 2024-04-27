Президент РФС Колосков: сборная России может сыграть в отборе на Евро-2028 | 360°

Спорт 27 апреля 2024, 13:28 Президент РФС Колосков: сборная России может сыграть в отборе на Евро-2028

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Сборная России по футболу может принять участие в отборочных матчах на чемпионат Европы 2028 года. Такое мнение выразил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков в беседе с RT.

«Я бы предложил планировать возвращение уже на отборочный турнир Евро-2028. В противном случае мы слишком затягиваем процесс», — сказал он.

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Также Колосов отметил, что реально стартовать на международных соревнованиях уже в 2026-м, однако все будет зависеть от хода СВО. Сейчас можно говорить лишь об ориентирах, добавил он.