Президент РФС Колосков назвал Ташуева одним из лучших тренеров в РФ | 360°

Спорт 27 апреля 2024, 13:10 Президент РФС Колосков назвал Ташуева одним из лучших тренеров в РФ

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Бывший главный тренер футбольного клуба «Факел» Сергей Ташуев является одним из лучших наставников в России. Такое мнение выразил почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков сайту Metaratings.ru.

Ранее руководство воронежского клуба объявило об уходе Ташуева с поста главного тренера по личным обстоятельствам. Это решение абсолютно непредсказуемо, комментировать его невозможно, подчеркнул Колосков.

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Как сообщил RT, сейчас «Факел» тренирует Игорь Черевченко.