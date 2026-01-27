Президент РФС Дюков выразил соболезнования в связи со смертью Бориса Игнатьева

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков в беседе со «Спорт-Экспрессом» выразил глубокие соболезнования в связи с уходом из жизни бывшего тренера национальной сборной Бориса Игнатьева.

Он назвал уход Игнатьева большой утратой для всего российского футбола, так как он был надежным помощником, внимательным наставником и верным другом.

«Таким его запомнят игроки и тренеры, которым посчастливилось работать под началом Бориса Петровича Игнатьева. Выражаю глубокие соболезнования родным и близким Бориса Петровича. Мы обязательно окажем всю необходимую поддержку его семье. Светлая память!» — сказал Дюков.

В тренерской карьере Игнатьева были юношеская сборная СССР, сборная ОАЭ, олимпийские команды Ирака и СССР, молодежные сборные СНГ и России, «Аль-Иттихад», «Торпедо-ЗИЛ», «Шаньдун Лунэн», «Сатурн», «Торпедо», а также сборная России в 1996–1998 годах. Под его руководством юношеская сборная СССР выиграла чемпионат Европы в 1988 году.