Президент ПСЖ Аль-Хелаифи выразил городость тем, что Мбаппе сделал для клуба

Президент «Пари Сен-Жермен» Нассер Аль-Хелаифи высказался об уходе из клуба Килиана Мбаппе. Об этом сообщил RT со ссылкой на Get French Football News.

Аль-Хелаиф заявил, что гордится тем, что нападающий сделал для своей команды. Это были для клуба незабываемые семь лет.

«Я желаю ему всего наилучшего. Он делал для нас исключительные вещи в течение семи лет», — отметил президент клуба.

Как добавил RT, Мбаппе объявил, что уходит из команды. Скорее всего, он продолжит карьеру в мадридском «Реале».

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