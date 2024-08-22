Президент ОКР Поздняков допустил в будущем восстановление отношений с МОК

Невозможно предсказать, как будет вести себя преемник Томаса Баха на посту президента Международного олимпийского комитета. Об этом сайту телеканала «Звезда» сообщил президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков.

По его мнению, как сам Бах, так и сам МОК находятся в зависимости от экономической модели, которую они осуществляют. Причина кроется в том, что большинство спонсоров организации — это транснациональные корпорации с участием западного капитала, которые оказывают давление на организацию. И МОК не сумел справиться с этим политическим давлением, отметил Поздняков.

В условиях нынешней ситуации эксперт считает важнейшей задачей для страны сохранение своих позиций на международной арене.