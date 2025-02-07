Президент МФЛ Осипов: матч сборной РФ с Медиалигой может собрать «Лужники»

Президент Winline Медийной футбольной лиги (МФЛ) Николай Осипов выразил надежду на проведение матча между сборной Медиалиги и сборной России в 2025 году. Об этом он рассказал в разговоре с Metaratings.ru.
Осипов подчеркнул, что сделает все возможное, чтобы игра стала значимым событием для болельщиков. Он также предположил, что такой матч мог бы пройти на большом стадионе, например, в «Лужниках». Площадка с потенциальной посещаемостью до 50 тысяч человек, вероятнее всего, смогла бы собрать полный стадион зрителей на игру, добавил глава МФЛ.
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