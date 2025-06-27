Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев назвал Сперцяна лучшим игроком сезона РПЛ

Президент футбольного клуба «Динамо» из Махачкалы Гаджи Гаджиев выделил наиболее заметных футболистов РПЛ по итогам сезона-2024/25. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Представитель ФК отметил успехи Джона Кордобы и Эдуарда Сперцяна.

«Но и в другой команде могут быть такие личности. Наверное, еще можно рассматривать [Алексея] Батракова, но под вопросом в силу того, что „Локомотив“ и Батраков во второй части чемпионата выглядели похуже», — добавил Гаджиев.

Он также прокомментировал достижения ЦСКА. Команда отлично провела весеннюю стадию чемпионата, продемонстрировав значительный прогресс своих игроков, отметил директор клуба.