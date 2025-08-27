Президент IBA Кремлев назвал третий бой между Биволом и Бетербиевым исторической необходимостью

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев оценил возможность проведения третьей схватки между Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым. Об этом сообщил сайт DailyMoscow .

Специалист назвал завершение российской трилогии исторической необходимостью. По его словам, два великих спортсмена просто обязаны вновь встретиться на родине.

Как пояснил Кремлев, в настоящее время Дмитрий Бивол восстанавливается после операции, однако пауза носит временный характер, а подготовка к бою уже ведется. Президент IBA рассказал создании условий для проведения соответствующего боя.