Президент ФЛГР Вяльбе заявила о готовности уступить свой пост тем, кто критикует ее подход в развитии лыжного спорта | 360°

Спорт 02 мая 2024, 16:51 Президент ФЛГР Вяльбе заявила о готовности уступить свой пост тем, кто критикует ее подход в развитии лыжного спорта

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По словам президента Федерации лыжных гонок России Елены Вяльбе, она готова оставить свое место и предложить его тем, кто считает, что она плохо справляется со своими задачами, сообщил RT.

«Если мне начинают со стороны что-то диктовать, особенно люди, которые никогда на этом уровне не работали и толком не понимают, что такое спорт, могу просто предложить: ребята, я готова отдать вам свое место», — заявила Вяльбе.

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Она подчеркнула, что сейчас Россия не выступает на международных соревнованиях в силу геополитических причин. Но нужно быть готовыми к тому, чтобы вернуться на эту арену. Но если кто-то считает, что знает лучше, как развивать лыжный спорт в России, Вяльбе готова уступить пост.

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