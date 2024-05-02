Президент ФЛГР Вяльбе назвала Большунова самым правильным спортсменом, которого она встречала | 360°

Спорт 02 мая 2024, 16:49 Президент ФЛГР Вяльбе назвала Большунова самым правильным спортсменом, которого она встречала

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Трехкратный олимпийский чемпион Александр Большунов — один из самых правильных спортсменов, которых можно представить. Таким мнением с RT поделилась президент ФЛГР (Федерации лыжных гонок России) Елена Вяльбе.

Она рассказала, что раньше считала идеальным спортсменом Алексея Прокурова. Однако Большунову удалось его превзойти.

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«Саша на голову выше абсолютно по всем показателям. А ведь успех спортсмена — это не только тренировка, но и режим, и множество иных составляющих. Это вообще некая философия», — подчеркнула Вяльбе.

Она добавила, что сейчас Большунов находится на таком уровне, что ему не нужно уделять много времени и внимания. Все потому, что он очень правильный во всех отношениях спортсмен.

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