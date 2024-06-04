Президент Федерации тенниса Тарпищев: теннисистке Андреевой нечего терять, в отличие от Соболенко

Россиянка Мирра Андреева сразится в ¼ турнира «Ролан Гаррос» со второй ракеткой мира Ариной Соболенко из Белоруссии. В отличие от белорусской спортсменки, Андреевой терять нечего, заявил президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев в беседе с ИА НСН.

По его словам,  в силу того, что Мирра растущая молодая спортсменка, естественно, преимущество будет у Соболенко. Однако если завяжется борьба, то соперница чисто играть не будет и «пойдет брак», добавил Тарпищев.

Отмечается, что Андреева и Соболенко встретятся на корте 5 июня.

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