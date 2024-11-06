Президент Федерации скалолазания РФ Бычков рассказал, что половина скалолазов боятся высоты

Половина скалолазов боятся высоты, просто они умеют концентрироваться на том, что делают и таким образом отвлекаются. Об этом в эфире радио «Говорит Москва» рассказал президент Федерации скалолазания России Дмитрий Бычков.

Спортсмен, по его словам, должен полностью сосредоточиться на процессе, иначе он не достигнет высоты.

«Физически это достаточно тяжело, эмоционально — тоже, потому что ты должен постоянно думать, что ты делаешь дальше, какую зацепку взять», — добавил собеседник.

В заключение он назвал скалолазание достаточно сложным интеллектуально-физическим процессом.

Ранее стало известно, что в Москве открылся первый специализированный центр скалолазания ЦСКА.