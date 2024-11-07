Президент Федерации шахбокса Петербурга Климук: за пять лет нам удалось создать собственную школу

Президент Федерации шахбокса Санкт-Петербурга Евгений Климук в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, какими методами пользуются петербургские тренеры для достижения быстрого прогресса в этом виде спорта.

По словам собеседника, за пять лет существования спорта петербуржцам удалось разработать уникальные методики и создать собственную школу.

«Стоит отметить, что в нашей методике преобладает темповая тактика. <…> В нашем виде спорта необходимо выйти на ринг и приложить все усилия в одном раунде, чтобы поставить точку в поединке», — сказал Климук.

Он также добавил, что Федерация поставила для себя задачу сделать шахбокс государственным видом спорта.

Ранее СМИ писали, что шахбоксеры из Петербурга привезли с последнего чемпионата мира 15 медалей разного достоинства. Соревнования проходили в столице Армении.