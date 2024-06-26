Президент Федерации хоккея Третьяк назвал героем вратаря Бобровского в матче за Кубок Стэнли

По его словам, он болел именно за «Флорида Пантерз» и остался очень доволен как игрой, так и итогами матча.

«Героем был, конечно, вратарь, Бобровский, без которого было бы невозможно поднимать этот кубок над головой», — подчеркнул Третьяк.

Он добавил, что на финальный матч пришелся пик спортивной формы Боровского, и он показал потрясающую игру.