Президент Федерации хоккея Третьяк назвал героем вратаря Бобровского в матче за Кубок Стэнли
Накануне ХК «Флорида Пантерз» выиграл Кубок Стэнли, имея в составе трех российских игроков, включая вратаря Сергей Бобровского. Итоги матча сайту телеканала «Звезда» прокомментировал президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк.
По его словам, он болел именно за «Флорида Пантерз» и остался очень доволен как игрой, так и итогами матча.
«Героем был, конечно, вратарь, Бобровский, без которого было бы невозможно поднимать этот кубок над головой», — подчеркнул Третьяк.
Он добавил, что на финальный матч пришелся пик спортивной формы Боровского, и он показал потрясающую игру.