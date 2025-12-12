Президент Федерации хоккея с мячом РФ Борис Скрынник скончался на 78-м году жизни

Борис Скрынник, возглавлявший Федерацию хоккея с мячом России, ушел из жизни в возрасте 77 лет. Печальную новость распространила пресс-служба организации, передала « Вечерняя Москва ».

Скрынник начал карьеру в «Воднике», где стал чемпионом СССР среди юношей, затем играл за сыктывкарский «Строитель».

После завершения спортивной карьеры перешел к административно-тренерской работе в «Лесопильщике» и «Северной Двине», а затем вернулся в «Водник», где дослужился до поста президента клуба.

За свои достижения Борис Скрынник был награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, орденом Дружбы (2007), орденом Почета (2019) и благодарностью Президента РФ (1999).