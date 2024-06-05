Президент «Барселоны» Лапорта назвал новость о переходе Мбаппе в «Реал» не очень хорошей

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта неоднозначно высказался о переходе нападающего Килиана Мбаппе в «Реал». Он назвал эту новость не очень хорошей, сообщил сайт Mundo Deportivo .

По словам президента клуба, ему больше нравится спортивная философия «Барселоны» с формированием команды из воспитанников. При этом Лапорта подчеркнул, что уважает все действия соперников.

Как сообщил RT, 25-летний француз Мбаппе присоединился к «Реалу» на правах свободного агента, его контракт действует до 2029 года.