Спорт 17 мая 2024, 17:00 Представителей антидопингового сообщества США уличили в лицемерии WADA: 90% атлетов в США не находятся под действием антидопингового кодекса РИА «Новости»

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Около 90% американских атлетов не находятся под действием Всемирного антидопингового кодекса. Такое заявление сделал глава Всемирного антидопингового агентства Витольд Банька, комментируя дело китайских пловцов, сообщило РИА «Новости».

Он подчеркнул, что американские атлеты, так же, как и атлеты из любой другой страны, заслуживают одной и той же антидопинговой системы. Банька напомнил, что практически каждый пятый американец перед соревнованиями по легкой атлетике 2022 года в Юджине не прошел ни одного внесоревновательного тестирования, сообщал сайт «Аргументы и факты».

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«Этого достаточно, чтобы указать на лицемерие ряда представителей антидопингового сообщества Соединенных Штатов», — сказал Банька.

В январе 2021 года 23 китайских пловца сдали положительные допинг-тесты на триметазидин. Именно за это вещество дисквалифицировали на четыре года российскую фигуристку Камилу Валиеву.

Юрисконсульт WADA Росс Венцель объяснил, что китайских спортсменов не дисквалифицировали, потому что концентрация вещества при анализе была ниже, чем у российской фигуристки. Кроме того, в деле Валиевой якобы не было ничего, что помогло бы исключить версию умышленно приема триметазидина за несколько дней до соревнований.