Представитель «Зенита» Зырянов рассказал, что сейчас команда укрепила состав
Председатель правления футбольного клуба «Зенит» Константин Зырянов рассказал о текущих трансферных планах команды. Об этом сообщил «Матч ТВ».
По словам представителя ФК, клуб на данный момент укрепил состав.
«Теперь приоритетная линия этой трансферной кампании — дальнейшее трудоустройство кого‑то из игроков», — отметил Зырянов.
Он напомнил, что в зимнее трансферное окно в «Зенит» перешли Игорь Дивеев, Джон Джон и Джон Дуран. На каждой позиции в нынешнем составе присутствуют по три игрока, добавил Piter TV.