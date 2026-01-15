Представитель футболиста Чернова сообщил о намерении работать над другими вариантами развития карьеры игрока

Представитель футболиста Никиты Чернова Владимир Кузьмичев прокомментировал заявление спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао о невозвращении игрока из аренды. Об этом сообщил Metaratings.ru .

Спортсмен продолжает выступать за «Крылья Советов» на правах аренды, оставаясь формально игроком столичного клуба.

«В принципе, это было ожидаемо. Несмотря на то, что встреча не состоялась, мы были готовы к такому повороту событий», — отметил менеджер.

В заключение Кузьмичев сообщил о намерении сосредоточиться на поиске альтернативных вариантов развития карьеры футболиста.