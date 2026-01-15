Представитель футболиста Чернова сообщил о намерении работать над другими вариантами развития карьеры игрока

Представитель футболиста Никиты Чернова Владимир Кузьмичев прокомментировал заявление спортивного директора «Спартака» Франсиса Кахигао о невозвращении игрока из аренды. Об этом сообщил Metaratings.ru.
Спортсмен продолжает выступать за «Крылья Советов» на правах аренды, оставаясь формально игроком столичного клуба.
«В принципе, это было ожидаемо. Несмотря на то, что встреча не состоялась, мы были готовы к такому повороту событий», — отметил менеджер.
В заключение Кузьмичев сообщил о намерении сосредоточиться на поиске альтернативных вариантов развития карьеры футболиста.
