Представитель ФШР Ткачев поздравил шахматистку Горячкину с получением нового титула

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Александр Ткачев выразил поздравления шахматистке Александре Горячкиной в связи с получением титула чемпионки мира по рапиду. Об этом сообщил сайт телеканала « Звезда ».

По словам представителя объединения, победа спортсменки принесла огромную радость многочисленным поклонникам шахмат, восхищающимся не только ее мастерством, но и игрой в целом.

«Саша — большая молодец», — отметил Ткачев.

Самой же победительнице пришлось преодолеть сильное волнение в финальном матче против китаянки Чжу Цзиньэр. Горячкина пояснила, что впервые участвовала в мероприятии такого уровня.